Arturo castro en el elenco estelar del juego "Backyard Baseball"

El juego promete nostalgia y diversión para nuevas generaciones.

El actor guatemalteco forma parte del elenco estelar de la franquicia de videojuegos de béisbol para niños que fue desarrollada originalmente a finales de los 90.

La clásica saga infantil de béisbol revive con voces de estrellas. (Foto: Deadline)

Backyard Sports regresa con Tiffany Haddish como Kiesha Phillips y Arturo Castro como Pablo Sánchez.

"No puedo creer que pueda darle voz a Pablo Sánchez. Casualmente, mi cuñado también se llama así y juega sóftbol, ​​así que está todo predestinado, ¿no? Gracias a Chris Waters y a todo el equipo por invitarme", comenta Castro en la publicación en la que confirma su participación en el juego.

Castro interpreta a Pablo Sánchez, uno de los personajes más queridos. (Foto: X)

La saga de Backyard se caracteriza por contar con varios modos jugables como juego individual, práctica de bateo, espectador y juego de temporada. Por el momento no se ha revelado la fecha de lanzamiento.

Sinopsis

Es el día inaugural en el Steele Stadium, pero la superestrella del equipo Stephanie "Bubbles" Morgan está en crisis. Ha perdido su chicle de la suerte y nunca juega sin él. Con solo 30 minutos para que inicie el partido, los niños de Backyard se embarcan en una misión para rastrearlo y salvar su temporada.