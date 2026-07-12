Arzú y Arenas dominan el sexto ranquin de golf en el Pulté

Con un score de 208, -8 bajo el par, José Ignacio Arzú, ganó el sexto Ranquin Nacional Amateur, que se desarrolló en el Pulté Golf, donde participaron varios de los mejores jugadores del país, durante tres días de competencia.
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Dominando el campeonato de principio a fin, Arzú, se consagró campeón, demostrando un golf sólido, y consistente durante las rondas jornadas de competencia disputadas en El Pulté Golf, un field de par 72.
Arzú abrió el torneo con una brillante ronda de 68 golpes (-4), continuó con 69 (-3), el sábado, y cerró este domingo con 71 (-1), para un acumulado de 208 golpes, (-8), tras 54 hoyos de competencia.
Con esta victoria, José Ignacio suma su primer título del Circuito Nacional de Rankings Amateur 2026, inscribiendo su nombre entre los campeones de la temporada.
Tras 54 hoyos de competencia en las categorías Amateur y Damas, y 36 hoyos en la categoría Senior, ellos fueron los campeones del torneo: Caballeros Amateur, José Ignacio Arzú, Damas: Beatriz de Arenas, Senior: Henry Anderson Cordero.