Asaltabuses “Los Chocolates”: Capturan a dos presuntos delincuentes

-

Los sujetos tenían orden de captura vigente y un antecedente por un hecho criminal.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Miguel "N", de 31 años, y a Marco "N", de 36, ambos por ser presuntos integrantes de la banda de asaltabuses "Los Chocolates".

Estos dos hombres son hermanos y tenían orden de aprehensión por el delito de robo agravado, según señalaron las autoridades.

La detención se ejecutó por medio de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), en la zona 3 de Escuintla.

Los capturados fueron identificados como Miguel “N" y Marco “N”. (Foto: PNC)

Además, ambos capturados tienen un antecedente de fecha 16 de junio del 2025, en esa ocasión fueron señalados por el asalto en un autobús, donde perdió la vida un pasajero, en la autopista Palín-Escuintla.

Los detenidos fueron puestos nuevamente a disposición de un juzgado para que resuelvan su situación legal, agregó la PNC.