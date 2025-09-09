Video: Violento asalto a joyería en EE.UU. deja herido a dueño

-

El asalto se produjo de manera violenta y las imágenes se han hecho virales en las redes sociales.

Un grupo de hombres ingresó de forma violenta a la joyería Kim Hưng, en el barrio oriental de San José, California y atacó al propietario, un hombre de 88 años.

El incidente dejó al dueño con cortes por vidrios rotos y un accidente cerebrovascular, por lo que fue hospitalizado y dado de alta dos días después.

Videos difundidos muestran que el vehículo chocó contra la fachada de la joyería, inicialmente dando la impresión de un accidente, pero segundos después aparece un grupo de hombres armados y vestidos de negro que ingresan al local y comienzan a destruir las vitrinas con herramientas para sustraer objetos de valor.

En la grabación se observa cómo uno de los asaltantes empuja al propietario y otro apunta con un arma a un empleado.

En San José, California, Estados Unidos, un anciano de 88 años fue víctima de un violento asalto en su joyería, luego que estrellaran un camión contra el local y luego varios sujetos lo empujaran al suelo y lo hirieran con los vidrios rotos.



Tras el ataque, el hombre sufrió un… pic.twitter.com/AjTVEuiwDr — Noticiero El Salvador (@NoticieroSLV) September 8, 2025

El hecho ocurrió el 5 de septiembre y las autoridades informaron que los responsables huyeron en múltiples vehículos antes de que la policía llegara al lugar.

Hasta el momento, ninguno ha sido identificado ni detenido, y las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para localizarlos.

Tendencia de robos

El hecho ocurre en medio de un debate sobre la tendencia de robos tipo "smash-and-grab" (robos violentos y rápidos) en la región, a pesar de que reportes oficiales muestran una reducción general en los delitos contra la propiedad en California.

La reciente aprobación de la Proposición 36 y el despliegue de recursos estatales para combatir el robo organizado han generado discusión entre autoridades y activistas comunitarios.

*Con información de Infobae