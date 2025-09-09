¡Arde Nepal! Manifestantes incendian Parlamento tras renuncia de primer ministro

-

Nepal, con una población de 30 millones, enfrenta inestabilidad política, corrupción y bajo crecimiento económico.

Cientos de manifestantes incendiaron el martes el Parlamento de Nepal tras la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli, después de que la represión de protestas contra el gobierno el lunes dejara al menos 19 muertos.

"Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y descubrieron fuego al edificio principal", declaró a la AFP un portavoz de la secretaría de la Cámara, Ekram Giri.

El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, dimitió un día después de una de las represiones más mortíferas contra manifestantes en años que dejó al menos 19 muertos. (Foto de Bikash Karki/AFP)

Videos difundidos en las redes sociales muestran una espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de la capital nepalí, Katmandú.

Las manifestaciones empezaron el lunes para protestar contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y denunciar la corrupción.

Al menos 19 personas murieron, y según Amnistía Internacional, la policía utilizó munición real contra los manifestantes.

Las autoridades levantaron luego el bloqueo, que llegó a afectar a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se registraron ante las autoridades en el plazo establecido.

El martes, a pesar del toque de queda, grupos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Katmandú y se arremetieron durante todo el día contra edificios públicos y residencias de dirigentes políticos.

Manifestantes se congregaron frente al edificio del parlamento en Katmandú. (Foto de Anup Ojha/AFP)

Algunos lograron apoderarse de las armas de fuego de los policías encargados de proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, según constató un periodista de AFP.

La residencia del primer ministro, de 73 años, también fue incendiada, según un fotógrafo de AFP.

El jefe de gobierno anunció su dimisión a mediodía "con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política", declaró en una carta dirigida al presidente.

Personas que ondeaban la bandera nacional de Nepal quemaron neumáticos durante una manifestación para condenar la letal represión policial contra manifestantes en Katmandú. (Foto de Prabin Ranabhat/AFP)

KP Sharma Oli inició su cuarto obligatorio el año pasado, después de que el Partido Comunista, al que pertenece, formara una coalición de gobierno con el Congreso Nepalí, de centro izquierda.

El descontento no ha dejado de crecer en este país de 30 millones de habitantes, a causa de la inestabilidad política, la corrupción y el bajo crecimiento económico.

Una vista aérea muestra a manifestantes reunidos frente al Parlamento de Nepal durante una protesta en Katmandú (Foto de Prabin Ranabhat/AFP)

La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43% de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10%. El PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares, según datos del Banco Mundial.

El país se convirtió en una república federal en 2008 después de una larga guerra civil y un acuerdo por el que los maoístas entraron en el gobierno, y la monarquía quedó abolida-