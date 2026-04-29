Este miércoles será el primer "Día sin sombra" del 2026

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Este fenómeno astronómico ocurre solo dos veces al año.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este miércoles 29 de abril se registrará el primer "Día sin sombra" del 2026.

Durante este fenómeno astronómico, que solo ocurre dos veces al año, los objetos que se encuentran en posición perfectamente vertical no proyectan sombra durante un momento específico del día.

De acuerdo con el Insivumeh, este fenómeno se debe a que el sol varia su posición a lo largo de todo el año, y durante dos días, el 19 de abril y el 13 agosto, se ubica en el punto más alto del cielo al mediodía, lo que genera que los rayos solares incidan de forma perpendicular sobre la superficie.

No te pierdas este 29 de abril el día sin sombra, podrás observar este fenómeno en horas del medio día. Conoce aquí los detalles.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/ktdsVKW7c5 — INSIVUMEH (@insivumehgt) April 28, 2026

Debido a la intensidad del sol es importante evitar exponerse directamente, colocarse en lugares con sombra y utilizar bloqueador solar.