Puerto Quetzal: La droga en contenedores asciende a más de Q315 millones

-

Un total de 2,603 paquetes acumularon más de tres toneladas, las cuales fueron localizadas durante tres días.

ARTÍCULO RELACIONADO: Cifras de drogas en contenedores de Puerto Quetzal podría aumentar tras revisiones

El Ministerio de Gobernación indicó que, ascendieron las cifras de la presunta droga localizada en contenedores de Puerto Quetzal, en Escuintla.

La primera incautación se hizo el pasado domingo 25, donde se localizaron en dos contenedores un total de 1,039 paquetes con posible cocaína, la cual sumaban 1,240 kilogramos con el avalúo de Q127 millones 399 mil 770.

Un día después, el pasado lunes 26 se siguieron con las diligencias y se localizaron en otros dos contenedores un total de 1,042 paquetes, siendo 1,223 kilogramos de la presunta droga. Esta vez la valoración fue de Q125 millones 653 mil 160 con 25 centavos.

Este martes 27 continuaron las incautaciones, donde se hallaron 522 paquetes más, con el peso de 608 kilogramos, teniendo un avalúo de Q62 millones 466 mil 984.

Los paquetes con la presunta droga fueron trasladados a la ciudad capital vía aérea. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Totalidad

Por lo tanto, la cifras dadas esta tarde fueron sumadas y dieron los siguientes resultados:

Paquetes : 2,603

: 2,603 Kilogramos : 3,071

: 3,071 Avalúo: Q315 millones 519 mil 914 con 25 centavos.

Resultados dados por la cartera de seguridad la tarde de este martes. (Foto: Ministerio de Gobernación)

El hallazgo y posterior trabajo de campo fue realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), junto con elementos del Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público (MP).

El cargamento es trasladado a bodegas policiales para su resguardo, como lo establece la ley, agregaron las autoridades.