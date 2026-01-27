Cifras de drogas en contenedores de Puerto Quetzal podría aumentar tras revisiones

-

En menos de tres días se han encontrado varios contenedores con cocaína en Puerto Quetzal.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda indicó este martes 27 de enero en conferencia de prensa, que se seguirán realizando operaciones para revisar contenedores que podrían transportar droga con intención de ingresarla a Guatemala.

Tras inspecciones realizadas por la Policía antinarcótica en Puerto Quetzal, se encontraron varios contenedores con droga en el interior de sacos de harina, los que fueron trasladados a la capital para realizar el conteo correspondiente.

Hasta el momento se han encontrado tres toneladas de cocaína lo que equivale a Q200 millones, carga que pretendía ingresar al país.

Autoridades siguen realizando revisiones a otros contenedores para descartar que existan más paquetes con droga. (Foto: PNC)

Hallazgos

El primer hallazgo fue localizado dentro de dos contenedores el pasado domingo 25 de enero, donde se encontraron 1,039 paquetes que estaban ocultos en sacos de harina.

Los paquetes de droga traían varias imágenes entre estas del jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, así como el logo de la empresa Apple. Además, en varios de ellos se lee la palabra "niños"

La policía antinarcótica incautó cerca de mil kilos de cocaína el pasado domingo. (Foto: PNC)

El lunes 26 de enero, las autoridades reportaron un segundo hallazgo en el que sería el tercer contenedor que salió de Costa Rica con destino a Guatemala. En su interior se localizaron 521 paquetes que posteriormente se sumarían al primer hallazgo.

El proceso de investigación continúa a fin de poder determinar e identificar al remitente y al lugar o persona que venía destinada la carga.