"Belinda ya se casó con Christian Nodal", según Tini Stoessel

La famosa Tine Stoessel habría revelado accidentalmente que Belinda ya se casó con Christian Nodal en una entrevista, a partir de ello la ola de comentarios en la red se vino con fuerza.

Durante una conversación, con motivo del lanzamiento del nuevo sencillo "Niña de la escuela" en la radio "Los 40 Principales", que canta junto a Belinda y Lola Índigo, a Tini Stoessel se le salió una frase que hizo dudar acerca del estatus sentimental del amor de Nodal:

“ Belinda está casada, pero para… Pero Beli, yo vi el anillo ” Tini Stoessel.

Luego de este impulsivo comentario Belinda apareció inmediatamente para negar la situación.

"Noooo, no boluda, mi amor... ¡Pero todavía no hay boda!, todavía no hay ningún plan de nada, todavía no se ha hablado, estamos a penas viendo, estamos sí con el compromiso pero no hemos hablado de cuándo va a ser la boda", dijo Belinda de inmediato.

Aunque ella afirma que no tiene planes, en redes sociales un diseñador subió fotos tomando medidas a Nodal para "un traje muy especial", aunque Nodal lo desmintió.

Actualmente Belinda se recupera tras haber contraído Covid-19.

ASÍ FUE LA ENTREVISTA: