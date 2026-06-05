El plan del MAGA ante posibles sequías por fenómeno de "El Niño"

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El MAGA presentó a Conred un Plan Institucional de Respuesta que incluye 10 protocolos de actuación y pidió una ampliación presupuestaria para atender emergencias.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) aseguró que cuenta con protocolos, recursos y reservas para atender los posibles efectos de la sequía y del fenómeno de El Niño, aunque indicó que podría ser necesario gestionar fondos adicionales si las condiciones climáticas empeoran.

Durante una citación en el Congreso, la ministra María Fernanda Rivera explicó que la cartera ya entregó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) su Plan Institucional de Respuesta, integrado por diez protocolos de actuación, un modelo, según indicó, con medidas anticipatorias.

"¿Por qué le digo yo que en este momento no estamos en una emergencia? Tenemos proyectado que hayan 76 mil hectáreas de daño... la emergencia no ha empezado hay 143 hectáreas nada más ahorita con afectación" indicó.

La ministra Rivera indicó que actualmente no existe un programa nacional de fertilizantes por limitaciones presupuestarias. (Foto: Archivo/Soy502)

Según Rivera, el plan incluye:

Acciones de comunicación agropecuaria

Gestión de alimentos

Control de plagas

Atención de emergencias zoosanitarias

Apoyo con insumos para productores

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Rivera informó que actualmente existen más de Q257 millones destinados a la gestión de alimentos y que se prevé contar con un total de 1.12 millones de raciones para atender distintas necesidades.

La ministra explicó que también existe una reserva estratégica de más de 106 mil raciones que podrían utilizarse en caso de una declaratoria de emergencia.

Además, confirmó que el MAGA ya solicitó recursos adicionales por Q452 millones para fortalecer las acciones de respuesta.

Los recursos adicionales serían utilizados para ampliar la compra de alimentos, semillas, herramientas agrícolas y otros insumos destinados a los productores afectados.

"Y esto más que todo es para más raciones, pero también para la compra de insumos, labranza, semillas, etcétera. Dentro de las acciones complementarias que ustedes ven ahí va un bono, que es un bono que se le da al campesino. El campesino decide si quiere comprar herramientas para poder hacer sus labores, semillas o fertilizantes", indicó.

El MAGA afirmó que las entregas de alimentos e insumos cuentan con controles de transparencia y mecanismos de denuncia ciudadana. (Foto: Archivo/Soy502)

Respecto al abastecimiento de maíz, Rivera indicó que ya se realizaron los análisis técnicos y que se prevé abrir contingentes de importación para garantizar el suministro.

Durante la citación, diputados insistieron en reforzar el apoyo a los agricultores por medio de fertilizantes subsidiados o programas de cupones.

En respuesta, la ministra Rivera mencionó que el MAGA solicitó el año pasado Q500 millones para implementar un programa robusto de fertilizantes, sin embargo los recursos no fueron asignados en su totalidad e indicó que actualmente no se cuenta con un programa nacional de fertilizantes.

Donación de fertilizantes

Rivera añadió que una donación de 300 toneladas de fertilizante procedente de Marruecos ingresará al país en los próximos días.

La ministra también informó que el MAGA mantiene una ejecución presupuestaria del 21.55% y atribuyó parte de los retrasos a los tiempos administrativos y presupuestarios.

Una donación de 300 toneladas de fertilizante procedente de Marruecos ingresará al país en los próximos días. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, aseguró que las entregas de alimentos e insumos cuentan con mecanismos de supervisión para evitar prácticas clientelares. "Desde el año pasado la Contraloría está en cada una de nuestras entregas", indicó.

Además, anunció una campaña de información para recordar a la población que todos los programas del ministerio son gratuitos y que existen canales habilitados para presentar denuncias ciudadanas.