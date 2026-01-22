Los Calavera: caso cambia de juzgado tras excusa de juez y queda fuera del proceso

-

El caso en contra de Los Calavera cambió de juzgado, luego de la excusa del juez contralor.

La Sala Primera de Mayor Riesgo aceptó la excusa que planteó el Juez Eduardo Orozco y resolvió separarlo del caso "Los Calavera".

En la resolución, se lee que el caso ahora será conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo C, el cual se encuentra en la etapa intermedia.

Aunque el juez se excusó, también se había presentado una recusación en su contra, pues pretendía beneficiar a los acusados al dictar sobreseimiento por varios delitos.

Esta peligrosa banda fue desarticulada y es acusada del asesinato de dos directivos de un hospital de la zona 10.

El juez Eduardo Orozco se excusó de seguir conociendo el caso en contra de Los Calavera. (Foto: Soy502)

Los Calavera

En julio de 2023, siete personas fueron capturadas, acusadas de integrar la sanguinaria estructura criminal que se ocultaba bajo la fachada de una empresa formal de transporte de personal.

A la banda se le atribuye el asesinato de dos integrantes de la Junta Directiva de un hospital privado ubicado en la zona 10 capitalina.

De los siete, tres aceptaron cargos en diciembre de 2024 y los otros cuatro están en audiencia de etapa intermedia.

La banda fue capturada por los asesinatos del ingeniero Francisco Galindo y el doctor Mario Meza.

El 23 de diciembre de 2022 se registró un ataque armado en la zona 10 capitalina. El ataque fue directo en contra del ingeniero Galindo, en ese momento gerente general de un hospital en la zona 10.

El cuerpo del médico quedó en el interior de una camioneta blanca. Meses después, el 16 de agosto de 2023, se registró otro ataque armado, esa vez en contra del doctor Meza, quien también trabajaba para el mismo hospital.

La banda Los Calavera está acusada del asesinato de Francisco Galindo y Mario Meza. (Foto: captura de pantalla)

La investigación de ambos hechos empezó de manera separada, por la diferencia de tiempo, aunque al principio estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, posteriormente fue asignada a la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Los investigadores se dieron cuenta de las similitudes en los ataques y también coincidía el lugar de trabajo de ambos. Fue así como se percataron que los asesinatos estaban relacionados y que el móvil fue una venganza por parte del líder de la banda en mención, quien, a su vez, era dueño de varios microbuses que prestaban servicio de transporte a este hospital y otras empresas.

De acuerdo con la investigación, el hospital ya no iba a contratar los servicios de transporte, lo cual le dejaba grandes ganancias, esto ocasionó que iniciaran las extorsiones y se concretaran los asesinatos.