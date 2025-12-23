Padre e hija mueren en ataque armado en la zona 15

-

Ambos presentaban heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el tórax.

Durante la noche del 22 de diciembre se reportó un ataque armado en contra de un padre y su hija que se conducían de regreso hacia su casa.

El incidente sucedió en Boulevard Vista Hermosa y 25 Avenida Zona 15, cuando hombres armados disparan a la pareja que se conducía en un vehículo de dos ruedas.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia aunque al evaluarlos ya habían perdido la vida debido a heridas de arma de fuego en el torax.

Las autoridades realizan investigaciones para descartar si el ataque fue posible robo u otras circunstancias. (Fotos: CBM)

Junto a los cuerpos quedó tirado el vehículo en el que se transportaban. Al lugar también se presentaron las autoridades correspondientes para iniciar investigaciones correspondientes sobre el asesinato de las dos personas.

Fallecieron debido a las heridas por arma de fuego. (Foto: CBM)

*Con información de Jorge Senté