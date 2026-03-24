Así arribó Léster Martínez a Guatemala (video)

El guatemalteco Léster Martínez regresó a Guatemala luego de imponerse por decisión unánime y conquistar el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
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Léster Martínez arribó la madrugada de este martes al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Pese a su silenciosa llegada, el boxeador guatemalteco fue acaparado por algunos aficionados.
El ahora campeón portó orgullosamente su cinturón.
Míralo aquí:
Histórica victoria
El triunfo de Léster Martínez se produjo en el National Orange Show Event Center, en la ciudad de San Bernardino, California, donde el pugilista guatemalteco derrotó al estadounidense Immanuwel Aleem en la disputa del título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.
A lo largo de los 12 asaltos, ambos boxeadores sostuvieron un combate disputado, pero el guatemalteco fue quien conectó la mayor cantidad de golpes efectivos y mantuvo la iniciativa en varios momentos clave del enfrentamiento.
Tras completarse los 36 minutos reglamentarios, los jueces determinaron la victoria de Martínez por decisión unánime, resultado que le permitió conquistar el cinturón interino supermediano del CMB y convertirse en el primer campeón mundial en la historia del boxeo guatemalteco.