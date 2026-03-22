¡Guatemala tiene campeón mundial! Léster Martínez conquista título del CMB

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El guatemalteco Léster Martínez escribió una página histórica para el deporte nacional al imponerse por decisión unánime y conquistar el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La histórica victoria de Léster Martínez se produjo en el National Orange Show Event Center, en la ciudad de San Bernardino, California, donde el pugilista guatemalteco derrotó al estadounidense Immanuwel Aleem en la disputa del título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Previo al inicio del combate, Martínez protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al entonar con entusiasmo el himno nacional de Guatemala, interpretado por Karol Posadas. El momento fue acompañado por decenas de aficionados guatemaltecos presentes en la arena, quienes cantaron a todo pulmón y tiñeron el recinto de azul y blanco.

La pelea, pactada a 12 asaltos, inició con Martínez vistiendo una pantaloneta azul y blanco y una camiseta con la etiqueta #ConFe, mientras ocupaba la esquina roja del ring. El petenero llegó al combate con un récord invicto de 19 victorias, cero derrotas y un empate, con 16 nocauts.

Con determinación en el ring, Lester Martínez dominó varios episodios del combate. (Foto: Víctor Escobedo / Nuestro Diario)

Durante los primeros episodios, Aleem se mantuvo competitivo, pero a partir del tercer asalto Martínez comenzó a imponer su ritmo al conectar con mayor frecuencia jabs y uppercuts, golpes que poco a poco fueron desgastando al estadounidense.

El quinto asalto mostró una reacción de Aleem, quien logró conectar más golpes y planteó un combate más intenso. El sexto round fue más parejo, aunque Martínez retomó el control en el séptimo episodio, donde volvió a destacar con mayor volumen de golpes y precisión.

Momento en que se confirma el triunfo de Léster Martínez por decisión unánime.



Video: Teófilo Barrios pic.twitter.com/vGzQ3F9LQX — Pablo Arrivillaga (@P_Arrivillaga) March 22, 2026

A lo largo de los 12 asaltos, ambos boxeadores sostuvieron un combate disputado, pero el guatemalteco fue quien conectó la mayor cantidad de golpes efectivos y mantuvo la iniciativa en varios momentos clave del enfrentamiento.

Tras completarse los 36 minutos reglamentarios, los jueces determinaron la victoria de Martínez por decisión unánime, resultado que le permitió conquistar el cinturón interino supermediano del CMB y convertirse en el primer campeón mundial en la historia del boxeo guatemalteco.

Afición de diez puntos

El apoyo de la afición chapina, que permaneció de pie alentando durante toda la pelea en la arena, fue un impulso constante para el pugilista petenero, quien respondió al respaldo con una actuación que quedará marcada en la historia del deporte nacional.