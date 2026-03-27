Ramos y procesiones marcarán el inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa.
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Este 29 de marzo se celebrará el Domingo de Ramos, cuando decenas de fieles acudirán a diversas iglesias para bendecir ramos elaborados con hojas de palma y flores.
Esta tradición religiosa conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un burro y portando un mensaje de esperanza y humildad.
El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, dando inicio a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Recorridos procesionales
Para la Ciudad de Guatemala, se tendrán dos cortejos procesionales:
- Santuario del Señor San José, que recorrerá desde las 6:30 a 01:00 de la madrugada del lunes 30 de marzo.
- Procesión de Jesús de las Palmas, saldrá desde la Rectoría San Miguel Capuchinas, ubicada en la 10a. calle y 10. Avenida, de la zona 1. Desde las 6:45 a las 14:00 horas.
Villa Nueva
Y para el Municipio de Villa Nueva, se contará con cierres vehoculares y desvíos ante el paso del cortejo de la Procesión de Las Palmas, algunos sectores con posible afluencia serán San José Villa Nueva y Ciudad Peronia.
El cortejo recorrerá desde el Parque Central a las 10:00 horas con dirección a la Parroquia Concepción a las 12:00 horas.