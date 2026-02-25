Así avanza la primera fase del AeroMetro en la ciudad (video)

-

El AeroMetro va en la quinta fase de obra de ingeniería.

El AeroMetro surge como una respuesta directa a la creciente cantidad de vehículos particulares que circulan en las calles de la ciudad.

Con la implementación del AeroMetro, se busca aliviar la carga vehicular en las arterias principales de la ciudad, reducir los tiempos de traslado, permitiendo que los ciudadanos lleguen más rápido a sus destinos y fomentando el uso de energías limpias, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la región.

Así avanzan los trabajos del AeroMetro en la ciudad.



Video: Wilder López pic.twitter.com/Pm76BUvkX1 — Soy 502 (@soy_502) February 25, 2026

Inversión Extranjera

El AeroMetro es impulsado por empresas europeas, lo que refuerza la confianza de la inversión internacional en los proyectos de infraestructura del país.

Actualmente, las autoridades y los responsables de la obra supervisan las fases de construcción para garantizar que el sistema cumpla con los estándares internacionales de seguridad.

"Estamos en la fase de obras de ingeniería. Contamos con una empresa de ingeniería guatemalteca, con mucha experiencia", afirmó Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva sistema AeroMetro.

La línea uno tiene contemplado realizarse en 18 meses.

Los trabajos de ingeniería se realizarán en la primera fase. Una empresa extranjera sería la encargada.

"Dentro de estas cinco fases ya se toman en cuenta las cabinas", confirmó Solórzano.