Procesión de Jesús de la Salvación recorre las calles de La Antigua

Su ingreso está programado para las 22:00 horas.
Este primer domingo de Cuaresma, La Antigua Guatemala realiza el recorrido de Jesús de la Salvación, de la aldea de Santa Catarina Bobadilla.
Su recorrido inició a las 8:00 horas y pasará por el Parque Central a las 14:30 horas.
Las alfombras que acompañan el paso de la consagrada imagen, derrochan creatividad y tradición.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) estará apoyando la circulación del lugar.