Procesión de Jesús de la Salvación recorre las calles de La Antigua

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 11:10
El cortejo procesional avanza su recorrido este primer domingo de Cuaresma. (Foto: Jorge Ordóñez/Nuestro Diario)

El cortejo procesional avanza su recorrido este primer domingo de Cuaresma. (Foto: Jorge Ordóñez/Nuestro Diario)

Su ingreso está programado para las 22:00 horas.

Este primer domingo de Cuaresma, La Antigua Guatemala realiza el recorrido de Jesús de la Salvación, de la aldea de Santa Catarina Bobadilla.

Su recorrido inició a las 8:00 horas y pasará por el Parque Central a las 14:30 horas.

(Foto: PMT, Antigua Guatemala)
(Foto: PMT, Antigua Guatemala)

Las alfombras que acompañan el paso de la consagrada imagen, derrochan creatividad y tradición.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) estará apoyando la circulación del lugar.

