Así de avanzado luce el paso a desnivel en San José Pinula (video)

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, compartió imágenes sobre los avances del nuevo paso a desnivel "Don Justo".

La obra se encuentra en la entrada hacia San José Pinula y los avances son notorios, según unas imágenes compartidas por Siero.

El cierre parcial en el ingreso al carril auxiliar se mantiene, mientras que los carriles del lado izquierdo actuales siguen habilitados.

"Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Para la muestra un botón", escribió el jefe edil junto a las imágenes.

El paso más largo

Siero afirmó que este será el puente más largo que va a construir la municipalidad.

"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo".

El puente contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.

¿Cuándo estará listo?

El alcalde informó que se trabajará de día y de noche, y que la meta es finalizar los trabajos para mediados de enero 2026, para darle solución al tránsito que se forma en carretera a El Salvador.