Hombre desaparecido es hallado sin vida dentro de una finca privada

La víctima recibió una llamada y salió de su casa, pero nunca regresó.

Edgar Geovany Morán, de 40 años, desapareció el viernes 26 de diciembre al salir de su casa.

Sin embargo, este domingo 28 fue localizado flotando en las aguas del río Quilá, en una finca privada en cercanías al cantón Sununché II, en jurisdicción de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

El cuerpo de Morán fue rescatado por bomberos municipales departamentales quienes lo llevaron a la superficie para la diligencia del Ministerio Público.

Byron Cobón, bombero municipal, expresó: "A la estación de bomberos nos ingresaron varias llamadas donde nos informaban que en el río Quilá flotaba el cuerpo. Ahora serán las autoridades correspondientes las que determinen las causas de su muerte".

(Foto: Ángel Revolorio/Nuestro Diario)

"Fue complicado el rescate porque el área donde estaba el cadáver estaba profundo", añadió Cobón.

Familiares de Morán Vásquez explicaron a la Policía Nacional Civil que la víctima recibió una llamada telefónica la noche del viernes 26 de diciembre y salió de su casa pero no regresó por lo que comenzaron una intensa búsqueda con la esperanza de localizarlo con vida.

El Ministerio Público llegó al lugar y envió el cuerpo de Morán hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar las causas exactas de su deceso.