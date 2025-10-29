Wingo inaugura vuelos directos desde Guatemala a Colombia

-

Wingo, la única aerolínea low cost en ofrecer vuelos directos, inauguró su nueva ruta que conecta Ciudad de Guatemala con Bogotá. Esta conexión aérea Guatemala-Colombia fortalece el mercado, añadiendo más de 50 mil asientos anuales y facilitando tanto viajes de negocios como turísticos.

Wingo lanzó este miércoles 29 de octubre su nueva ruta directa entre Ciudad de Guatemala y Bogotá, convirtiéndose en la única aerolínea low cost que ofrece este enlace.

Horarios

La ruta tendrá tres vuelos semanales; lunes, miércoles y viernes, que saldrán a las 2:15 pm desde el Aeropuerto La Aurora y llegarán a Bogotá a las 6:30 pm, operados en aviones Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros, sumando más de 50 mil asientos al año.

La conexión llega en un momento de crecimiento del intercambio de viajeros entre ambos países, pues entre enero y junio de 2025, 39 mil colombianos visitaron Guatemala y 67 mil guatemaltecos viajaron a Colombia.

Carlos Meléndez, director de Planificación y Desempeño de Rutas de Wingo, explicó que la apertura responde al potencial del mercado guatemalteco y al crecimiento del segmento de bajo costo en la región. Además, señaló que la nueva conexión busca facilitar tanto los viajes turísticos como los de negocios entre ambos países.

"Hoy despegamos desde La Aurora con una ruta pensada para el viajero guatemalteco: precios bajos para visitar Colombia; horarios y frecuencias prácticos que hacen más eficientes las escapadas y, lo mejor, volando con una aerolínea que acerca aún más a Guatemala y Colombia", dijo Meléndez.

Por su parte, el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), capitán Tomás Aldecoa, destacó que cada nueva operación aérea fortalece la conectividad del país y contribuye al desarrollo económico.

La directora general en funciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Bianka Espósito, señaló que esta conexión directa favorecerá el posicionamiento de Guatemala como destino turístico y fortalecerá los lazos culturales y comerciales con Colombia.

Con este lanzamiento, Wingo llega a 37 rutas en 20 ciudades de 11 países. Los boletos hacia Bogotá están disponibles desde 79 dólares (alrededor de Q602) por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, en wingo.com.