Así canta Fátima Bosch, la recién coronada Miss Universe

- La modelo mexicana tuvo una etapa como artista mucho antes de llegar al certamen mundial. LEE: Conoce quién es Fátima Bosch la recién coronada Miss Universe La Miss Universe 2025 continúa dando de qué hablar tras coronarse en el certamen de belleza más importante a nivel mundial. Videos virales muestran la faceta musical de la nueva reina. (Foto: Instagram) Representando a México, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta ganadora del certamen para su país, un hecho que marca un hito en su carrera y el de su comunidad. En los días posteriores a su coronación, comenzaron a circular videos antiguos en los que Bosch demostraba tener pasión para el canto, revelando una faceta poco visible durante la competencia de belleza. Bosch sorprendió mostrando su pasión por el canto. (Foto: Instagram) DESCUBRE: ¡Escándalo! Aseguran que Fátima Bosch habría comprado la corona Aunque el foco de su carrera había sido hasta entonces el modelaje y las causas sociales, esta faceta artística ha captado el interés de sus seguidores, quienes se han sorprendido por su talento. Su talento artístico llamó la atención tras la coronación. (Foto: Instagram) Las grabaciones han sido compartidas en las plataformas, donde sus fanáticos han aplaudido su dedicación al cantar con mensajes como "No sabía que cantaba también", "En verdad que esta chica es muy talentosa", entre otras.