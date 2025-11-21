Conoce quién es Fátima Bosch la recién coronada Miss Universe

Una noche reñida y llena de elegancia coronó a Fátima Bosch como la nueva Miss Universe.
La gala 74 de Miss Universe se vivió como cada año con una competencia reñida llena de emociones y donde Fátima Bosch ganó la corona, la cuarta para una representante de México.
Desde las primeras semanas, la candidata mexicana se posicionó entre las favoritas, al demostrar carácter y no permitir que la callaran y menospreciaran, y logró que varias aspirantes latinas la apoyaran.
Bosch ha manifestado que jugar tenis, la equitación, la fotografía, la pintura y el canto están entre sus pasiones. Su talento como diseñadora de moda la ha llevado a trabajar en proyectos como Corazón Migrante y Ruta Monarca, para los cuales recauda fondos con la venta de prendas que ella diseña.
"Como diseñadora, he sentido el compromiso de unirme a causas sociales que nos inspiran y nos unen, porque la moda también puede ser una voz de empatía y cambio", aseguró en una publicación la también empresaria, quien tiene su propia marca de ropa: FABOFE.
Durante la competencia en la ronda de preguntas, Bosch impresionó al jurado y al público con una respuesta poderosa sobre utilizar su voz a favor de las mujeres, donde además instó a las jóvenes a creer en su propio poder y valor.
Conócela
- Nombre: Fátima Bosch Fernández
- Edad: 25 años
- Origen: Tabasco, México
- Estatura: 1.74 metros
Inicios
Flor de Oro Tabasco 2018 (Flor Tabasco 2018): este fue su primer gran certamen de belleza, donde ganó la corona representando a su municipio de Teapa. Este título marcó el inicio de su carrera en los concursos de belleza, siguiendo una tradición familiar.
Formación
Estudió Diseño de Indumentaria y Moda, además completó sus estudios en el Lyndon Institute en Estados Unidos y la NABA de Milán. También es poeta, fotógrafa y pintora.
Desafíos
Padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia, condiciones que la hicieron víctima de bullying durante su etapa escolar. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre estos temas y superarlos.
Incidente
Durante el certamen, estuvo involucrada en un escándalo cuando fue reprendida públicamente por un funcionario tailandés, lo que generó controversia en torno a la organización del evento por la falta de respeto hacia la mujer.
Ganadora
Durante el año de reinado, Fátima obtendrá:
- Salario anual mensual fijo de aproximadamente Q400 mil al mes para cubrir sus actividades oficiales.
- Residencia de lujo en Nueva York, con gastos de transporte, mantenimiento y alimentación cubiertos.
- Apoyo profesional de patrocinadores para imagen, nutricionistas, dentistas, estilismo, servicios de salud.
- Artículos de vestuario y belleza.
- Viajes, representación y misión social por todo el mundo para cumplir agenda con causas benéficas.