Así captan a Marco Antonio Solís en Aeropuerto Internacional La Aurora

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Durante su arribo al país Marco Antonio Solís fue captado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

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El mexicano anunció su llegada el 14 de mayo con una fotografía desde el lugar donde descansa hasta su presentación.

"Guatemala ¡qué alegría estar con ustedes! nos vemos", dijo.

En un video compartido por el usuario Victor López se aprecia el momento en el que el artista sale de presentar su pasaporte rumbo al transporte que lo lleva por las calles del país.

"Qué emoción, bienvenido", "bienvenido mi amorsote" y "lo voy a ver en concierto", son algunos de los comentarios.

Fecha y hora

La cita es el 15 de mayo en el estadio Cementos Progreso a partir de las 8 de la noche. 15 Avenida 28-00 zona 6.

Foto: Instagram.

Gratitud

Es la gira del cantautor, músico y productor mexicano, fundador de Los Bukis realizada como forma de cariño al público.

Un encuentro con lo esencial: "la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos. Los espero para celebrar la vida, la música...y esta Gratitud que nos une", expresó al anunciar su viaje por el mundo con su música".

Marco Antonio Solís (Ario de Rosales, Michoacán; 29 de diciembre de 1959) es cantautor, músico y productor mexicano, es conocido como "El Buki", al fundar la agrupación "Los Bukis" en los años 70.

Dio un giro a la música grupera y romántica, vendiendo más de 80 millones de discos y consolidando una exitosa carrera solista desde 1996 con éxitos como "Si no te hubieras ido".

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