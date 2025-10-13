Así capturaron al reo fugado "Black Demon" en Santa Rosa (video)

-

El reo fugado intentaba escapar junto a otras dos personas, presuntos pandilleros del Barrio 18, que colaboraban en su resguardo.

Autoridades difundieron imágenes de la recaptura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", uno de los 20 reos que se fugaron del centro carcelario Fraijanes II.

En el video se observa a Fajardo bajo custodia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), auxiliado para caminar debido a que presenta la amputación de su pierna izquierda.

Fajardo Revolorio fue capturado mientras intentaba escapar junto con otras dos personas en una camioneta negra, según indicó la PNC.

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, "Black Demon", líder de la clica "Latín Family" del Barrio 18 ha sido capturado por #PNC esta madrugada en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Además, lidera la clica Latin Family del Barrio 18. Estaba recluido desde 2004 con una condena de 180 años por asesinato, extorsión, promoción y estímulo de delitos, y robo agravado, y registra 13 antecedentes penales adicionales.

Sobre la captura

El operativo se realizó la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Junto a Fajardo Revolorio fueron detenidos Julio Geovany Farías Figueroa, de 26 años, y Vilma Jeanneth Fajardo Revolorio, de 44, presuntos colaboradores en su resguardo y pandilleros del Barrio 18.

En el lugar se decomisó un arma calibre 9×19 milímetros con reporte de robo, dos tolvas, 40 cartuchos y bolsas con posible droga.

Recompensa por reos fugados

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que se ofrece una recompensa de Q150 mil por información que permita la captura de los 19 reos restantes.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que se ofrece una recompensa de Q150 mil por información que permita la captura de los 19 reos restantes.

Además, señaló que, como parte de la reestructuración del sistema penitenciario, fueron removidos los directores y subdirectores de Fraijanes II y de otras cárceles, y advirtió que cualquier funcionario involucrado en los hechos será denunciado penalmente y separado de su cargo.

La información de la fuga de los 20 reos, considerados de alta peligrosidad, se difundió el domingo 12 de octubre, y las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer cómo lograron evadir la custodia.