Así quedó la bodega de centro comercial en Aguilar Batres tras incendio (video)

  • Por Jessica González
02 de enero de 2026, 10:20
La bodega está ubicada en el segundo nivel del centro comercial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La bodega está ubicada en el segundo nivel del centro comercial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El incendio destruyó una bodega de una tienda de abarrotes. 

Este viernes 2 de enero se registró un incendio en la bodega de una tienda de abarrotes ubicada en un centro comercial de la 13 calle y 5a. avenida, Calzada Aguilar Batres. 

El siniestro fue sofocado por Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales, quienes utilizaron más de 4 mil galones de agua. 

El lugar quedó completamente destruido.

Estas son las imágenes: 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro. 

