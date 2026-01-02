Así quedó la bodega de centro comercial en Aguilar Batres tras incendio (video)

El incendio destruyó una bodega de una tienda de abarrotes.
EN CONTEXTO: Sofocan incendio ocurrido en centro comercial en la Aguilar Batres (video)
Este viernes 2 de enero se registró un incendio en la bodega de una tienda de abarrotes ubicada en un centro comercial de la 13 calle y 5a. avenida, Calzada Aguilar Batres.
El siniestro fue sofocado por Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales, quienes utilizaron más de 4 mil galones de agua.
El lugar quedó completamente destruido.
Estas son las imágenes:
Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro.