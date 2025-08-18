MEM abre contratación de servicios de urgencia para operar Minirefinería La Libertad

-

La administración de las instalaciones pasó a manos del Estado desde el 12 de agosto pasado, luego de la salida de la empresa Perenco.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) acordó declarar de emergencia la contratación de servicios petroleros para operar y administrar las instalaciones de la Minirefineria La Libertad, ubicada en el municipio de igual nombre del departamento de Peter.

El anuncio se hizo mediante la publicación del Acuerdo Ministerial Número 242-2025/SG del MEM en el cual señala que el objetivo de la contratación es garantizar la seguridad de las personas, comunidades circunvecinas, medio ambiente, instalaciones y bienes del Estado, evitando la pérdida de control del mismo.

Vista área de la Minirefinería La Libertad. (Foto: Archivo / Soy502)

La Minirefinería La Libertad tiene una capacidad de procesar un promedio de 6,000 barriles de petróleo estándar diarios de crudo y se encuentra ubicada en el kilómetro 500 ruta a Sayaxché, en La Libertad, Petén.

En las instalaciones se encuentran dos plantas, una de proceso de asfalto y otra para el proceso de diésel.

La mayor parte de la materia prima que utilizaba la minirefinería provenía del Campo Petrolero Xan, cuyo contrato de explotación terminó recientemente.

El Acuerdo señala que el MEM deberá llevar a cabo la contratación de los servicios indicados mencionados anteriormente en un plazo que no exceda de 45 días, por invitación pública a empresas que presten servicios petroleros.

En la Minirefinería La Liberdad se produce asfalto y diésel. (Foto: Archivo / Soy502)

Según el documento "el plazo de la presente declaratoria de emergencia de la contratación de servicios petroleros durará, según la variación de las circunstancias legales y contractuales que de ello derive, hasta que la minirefineria se haya otorgado a una entidad que cumpla con la idoneidad de conformidad con la ley para su operación y administración".