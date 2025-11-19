Así se creó el traje nacional de Raschel Paz para Miss Universe

Guerra trabaja de la mano con Raschel para elevar su desempeño profesional.
La diseñadora de moda quetzalteca, Janet Guerra, dejó volar su imaginación e ingenio para crear el impresionante traje nacional que Raschel Paz lució en Miss Universe.
Guerra cuenta con 15 años de experiencia y se encuentra trabajando con Paz para llevar su modelaje al siguiente nivel, logrando sorprender al jurado con su presentación en la edición 74 del certamen.
A través de sus plataformas oficiales, Janet compartió un video en el que muestra a detalle el traje inspirado en la grandeza cultural, corazón del altiplano guatemalteco.
En la filmación, resalta la chaqueta en terciopelo negro y los siete botones en forma de medialuna, elaborados en jade, que evocan la Luna de Xelajú.
Además, el báculo ceremonial, dividido en 3 secciones que representan el tiempo. En la base el pasado, en el centro el presente y en la cúspide el futuro, acompañado del calendario cholq'ij, siendo una obra de moda y tradición que merece ser contemplada.