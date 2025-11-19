Así se creó el traje nacional de Raschel Paz para Miss Universe

Versión Impresa
  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
19 de noviembre de 2025, 13:12
El traje rinde homenaje a la grandeza cultural del altiplano guatemalteco. (Foto: X)

Guerra trabaja de la mano con Raschel para elevar su desempeño profesional.

La diseñadora de moda quetzalteca, Janet Guerra, dejó volar su imaginación e ingenio para crear el impresionante traje nacional que Raschel Paz lució en Miss Universe.

En un video oficial, Janet mostró a detalle cada elemento del diseño del traje nacional. (Foto: Instagram)
Guerra cuenta con 15 años de experiencia y se encuentra trabajando con Paz para llevar su modelaje al siguiente nivel, logrando sorprender al jurado con su presentación en la edición 74 del certamen.

A través de sus plataformas oficiales, Janet compartió un video en el que muestra a detalle el traje inspirado en la grandeza cultural, corazón del altiplano guatemalteco.

La chaqueta de terciopelo negro destaca como pieza clave del atuendo. (Foto: X)
En la filmación, resalta la chaqueta en terciopelo negro y los siete botones en forma de medialuna, elaborados en jade, que evocan la Luna de Xelajú.

Además, el báculo ceremonial, dividido en 3 secciones que representan el tiempo. En la base el pasado, en el centro el presente y en la cúspide el futuro, acompañado del calendario cholq'ij, siendo una obra de moda y tradición que merece ser contemplada.

