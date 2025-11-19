Miss Universe: Raschel impone glamour en la competencia preliminar

Su dominio en la pasarela reflejó confianza y preparación.
PODRÍA INTERESARTE: Raschel Paz se luce en Miss Universe con su traje nacional
La modelo guatemalteca brilló durante su más reciente aparición en el certamen de belleza más importante del mundo, dejando en alto el nombre del país con una participación llena de glamour y elegancia.
Como parte de la elección preliminar de la 74 edición de Miss Universe, Raschel Paz desfiló junto a 129 candidatas de forma individual en las pasarelas de traje de baño y vestido de gala.
Desde Tailandia, Paz mostró dominio y porte al modelar un traje de baño de dos piezas en tono azul, diseño que destacó su figura y reflejó su confianza en la pasarela.
LEE: Miss Universe: Raschel Paz se luce en pasarela de traje de baño
Para culminar su participación, Raschel apostó por un vestido de gala semitransparente adornado con detalles dorados brillantes, color que ha marcado su presencia a lo largo de la competencia. El atuendo fue complementado con un llamativo collar que elevó su look y belleza.
Durante la preliminar también se realiza la presentación de Beyond the Crown Advocacy (Más allá de la defensa de la corona), un espacio en el que las modelos comparten propuestas e iniciativas destinadas a generar un impacto positivo en diversas causas sociales.