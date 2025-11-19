Raschel paz se luce en Miss Universe con su traje nacional

-

Con orgullo, Raschel Paz resalta la fuerza y herencia cultural de Guatemala.

La representante de Guatemala, Raschel Alexandra Paz Archila, sorprende al jurado con su presentación del National Costume en la edición 74 del Miss Universe, desde Tailandia.

El traje nacional es un homenaje a la grandeza cultural, corazón del altiplano guatemalteco y cuna de mujeres y hombres que han sabido mantener viva su identidad.

La chaqueta en terciopelo negro que usa Paz se inspira en el traje ceremonial de las mujeres sobresalientes de la sociedad quetzalteca, transformada en una pieza de gala donde cada cristal bordado refleja la luz de nuestra historia.

Sus siete botones en forma de media luna, elaborados en jade, evocan la Luna de Xelajú y al mismo tiempo rinden tributo a las siete copas conquistadas por el equipo Xelajú MC.

Las borlas que adornan el pecho, en los colores amarillo canario, morado y magenta, representan la energía vital de los volcanes que rodean Xela, la espiritualidad de sus tradiciones y la pasión con la que su gente defiende su cultura.

El pantalón entallado lleva en sus costados la ramita típica de Quetzaltenango. Hiladas por manos artesanas, recordándonos que la moda es también memoria y resistencia.

Raschel complementa el atuendo con unas botas negras altas, intervenidas con símbolos de nahuales y elementos sagrados de la cosmovisión maya, como guardianes que acompañan a quien las porta.

EL IXCAP rojo intenso, con 13 vueltas, corona el atuendo de Miss Universe Guatemala como testimonio de la sabiduría ancestral femenina; cada vuelta es un ciclo de vida y cada borla lateral en los tres colores, una ofrenda al equilibrio entre pasado, presente y futuro.

Finalmente, el báculo ceremonial, dividido en 3 secciones, representa el tiempo. En la base el pasado, en el centro el presente y en la cúspide el futuro, coronado por el Calendario Cholq'ij, que resulta el nahual 4 Q'anil, símbolo de siembra, abundancia y prosperidad.

"Este traje no solo es un vestuario, es un relato vivo que honra a mi gente y a todas las mujeres que, como yo, llevan en su espíritu la fuerza de Guatemala", concluye la modelo, mostrando su orgullo de ser guatemalteca.