“El Bufón” relata los momentos previos a fugarse de Fraijanes II

-

El terrorista, miembro de la mara 18 y prófugo de Fraijanes II, brindó declaraciones durante su audiencia este 1 de febrero.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias “Bufón” o "Joker", fue recapturado tras evadirse del penal Fraijanes II junto a 19 reos más, de los cuales 11 continúan sin ser descubiertos.

Tras ser recapturado en San Pedro Ayampuc, brindó sus declaraciones en las audiencias por los delitos de evasión, trata de personas en modalidad de reclutamiento y posesión de armas ilícitas.

En donde describió los momentos previos a su escape, que según su testimonio fue posible por haber pagado “una cantidad millonaria” a las autoridades.

Señalando principalmente al actual director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, y al exministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien está prófugo de la justicia por el delito de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

De acuerdo con el testimonio del “Bufón”, antes de ser liberado habría sufrido golpes por parte de agentes de la PNC, que con “radio grabadoras” exigían que responsabilizaran al Sistema Penitenciario de su fuga; acto que indica que se negó y se mantuvo firme en señalar a la PNC como responsables.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Joker", brindó declaraciones tras ser recapturado.



(: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/plWZ0TNk1D — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) February 1, 2026

"Te voy a torturar, te voy a agarrar del cuello; ya vas a ver”, fueron las amenazas que indica que recibió por parte de la PNC, al no indicar en la grabación lo solicitado; la misma que repitieron tres veces.

"Ya me habían pateado todo; como me habían agarrado”, indicó a la jueza, previo a describir que fue uniformado para ser sacado del penal por dos “camionetas del estado”.

Además, afirmó que se entregaron “unos paquetes”, “a ellos se les dio una cantidad grande, grande, grande”, afirmando que el pago fue directo a la PNC.

Durante esta audiencia, se resolvió que fuera ligado al delito de evasión y será enviado a prisión preventiva en el preventivo de zona 18.