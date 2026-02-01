Inicia la audiencia contra El "Bufón", pandillero recapturado

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Joker", fue recapturado luego de fugarse del penal Fraijanes II.
EN CONTEXTO: Estos son los cargos que enfrentará el "Bufón", pandillero recapturado
Durante este domingo 1 de febrero, el terrorista integrante de barrio 18 tendrá la audiencia sobre los cargos de fuga, por trata en su modalidad de reclutamiento y por flagrancia, por las armas y municiones que le fueron incautadas al momento de ser descubierto por la Policía Nacional Civil (PNC).
Su detención fue realizada en San Pedro Ayampuc, acompañado de dos menores de edad.
El Ministerio Público (MP) se encargará de mostrar evidencias y argumentos legales para que se juzgue por estos nuevos delitos.
Durante esta audiencia, se observó al señalado portando mascarilla y chaqueta.