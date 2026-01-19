Gobernación prepara honras fúnebres para agentes fallecidos en ataques

El Ministerio de Gobernación se prepara para rendir un homenaje a los agentes fallecidos en ataques terroristas.
EN CONTEXTO: Ellos son los ocho agentes de la PNC fallecidos durante los ataques terroristas
Durante la mañana del domingo 18 de enero, se registraron 13 ataques armados en distintos puntos del país.
Los sucesos dejaron al menos 10 personas muertas, 9 de ellos agentes de la PNC, mientras que otras 10 personas fueron heridas, entre ellas ocho PNC.
Las autoridades sospechan que los ataques y los motines que se llevan a cabo en varias cárceles del país, están vinculados con la organización terrorista Barrio 18.
Este lunes, el Ministerio de Gobernación, se prepara para realizar las honras fúnebres de los agentes fallecidos.