Gobernación prepara honras fúnebres para agentes fallecidos en ataques

  • Por Jessica González
19 de enero de 2026, 08:33
El dolor de los familiares de las víctimas ante lo ocurrido. ((Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)
El Ministerio de Gobernación se prepara para rendir un homenaje a los agentes fallecidos en ataques terroristas. 

Durante la mañana del domingo 18 de enero, se registraron 13 ataques armados en distintos puntos del país. 

Los sucesos dejaron al menos 10 personas muertas, 9 de ellos agentes de la PNC, mientras que otras 10 personas fueron heridas, entre ellas ocho PNC.

Las autoridades sospechan que los ataques y los motines que se llevan a cabo en varias cárceles del país, están vinculados con la organización terrorista Barrio 18.

Este lunes, el Ministerio de Gobernación, se prepara para realizar las honras fúnebres de los agentes fallecidos.

