Emotivo adiós al rescatista fallecido en incendio de Huehuetenango

Personas cercanas despiden con emotivos mensajes al rescatista fallecido, mejor conocido como "Fer".
EN CONTEXTO: Localizan el cuerpo del rescatista que murió en un incendio
Un incendio forestal de gran magnitud se originó en el caserío Tojchej, aldea Palajachuj, del departamento de Huehuetenango, en donde el rescatista Diego Fernando Guzmán Rodríguez, integrante de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quedó atrapado.
Mientras el incendio tomaba más fuerza, sus compañeros se alertaron al no encontrarlo, por lo que iniciaron con su búsqueda.
Finalmente fue localizado, pero ya había sufrido graves quemaduras, lo que causó su muerte.
Lamentan su pérdida
Emotivos mensajes han inundado las redes sociales al recordar a "Fer", quien deja un recuerdo especial y un acto heroico mientras servía a la población a través de su labor en Conred.
Además, exigen investigar a los responsables de provocar el fuego, ya que estas acciones, señalan las autoridades, son frecuentes en la zona.