Así se disputarán las semifinales de la Copa NBA:

-

Este sábado se disputarán las dos semifinales de la NBA Cup en el espectacular T-Mobile Arena, mientras que la final tendrá lugar el martes de la semana que viene.

MÁS DEPORTES: Achuapa sorprende a Mixco y se cita con Municipal en semifinales

Los Orlando Magic (15-10) y los New York Knicks (17-7) abrirán la final a cuatro con la semifinal del Este, seguida por la del Oeste entre los Oklahoma City Thunder (24-1) y los San Antonio Spurs (17-7).

El Precio de la Historia NBA @juanposite desde Las Vegas, a días de la definición de la #EmiratesNBACup pic.twitter.com/Tu3kzjBqnq — NBA Latam (@NBALatam) December 11, 2025

Magic, Knicks y Spurs debutan en una final a cuatro de la Copa en Las Vegas, mientras que los Thunder -vigentes campeones de la NBA- repiten tras llegar a la final el año pasado, que perdieron ante los Milwaukee Bucks.

La Copa NBA, en su tercera edición, se ha consolidado como uno de los eventos más atractivos de la primera parte de la temporada regular, mezclando el formato tradicional con un ambiente de torneo en Las Vegas.

Los semifinalistas del Oeste pic.twitter.com/J1rEBqvjvT — NBA Latam (@NBALatam) December 11, 2025

Las semifinales de este sábado serán además parte de la propia temporada regular, lo que implica que los resultados seguirán impactando en la tabla clasificatoria general de la NBA.