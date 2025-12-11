Así ejecutó el Cartel de Sinaloa uno de los ataques armados en San Marcos

-

Una persona fallecida, un microbús calcinado y varias mantas colocadas fueron halladas tras uno de los ataques armados efectuados el Cartel de Sinaloa en San Marcos, el pasado lunes 8 de diciembre.

Recientemente, las autoridades presentaron un informe detallado donde se indica la manera en que se llevó a cabo uno de los ataques armados por parte del Cartel de Sinaloa (CDS) en busca de ganar territorio y confrontar a sus rivales del Cartel de Chiapas y Guatemala (CCYG).

Uno de estos incidentes se registró en el cantón Esperanza de la aldea Tuicoche, ubicada en el municipio de Tacaná, en el departamento de San Marcos, donde personal policial de dicho municipio informó sobre una persona fallecida por proyectil de arma de fuego, por lo que coordinaron las autoridades correspondientes, dando inicio a la diligencia a las 15:00 horas.

En el lugar se encontraba un hombre fallecido, el cual no ha sido identificado, sin embargo se mencionó que era de 45 años de edad aproximadamente, de 1.60 metros de estatura, complexión regular, tez morena, ojos medianos de color cafés, cejas semi pobladas, nariz recta, boca mediana, labios medianos, dentadura incompleta, bigotes y barbas rasurados, orejas verticales, cabello lacio de color negro.

El mismo vestía un pantalón de lona de color negro, playera multicolor, chumpa de color azul multicolor en la cual se lee "liceo", calzoneta color azul y rojo, cinto de tela color azul y una chancleta de color negro. Esta persona presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo por proyectil de arma de fuego, según indicaron las autoridades.

Asimismo, se agregó que se localizaron varios indicios en el sector, los cuales son: 14 casquillos de arma de fuego ignorando el calibre, 5 pancartas con diferentes leyendas, estas habían sido colocadas posiblemente por integrantes del Cartel de Sinaloa, señalaron las autoridades.

Roban y calcinan microbús

En la investigación preliminar, se explicó que, según manifestaron curiosos y vecinos del lugar, aproximadamente a las 5:00 de la madrugada del lunes 8 de diciembre se encontraban adornando la cancha local de ese lugar, cuando escucharon varias detonaciones de proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato se abocaron al lugar.

Donde observaron que se encontraba la persona fallecida y un microbús incendiándose aproximadamente a 100 metros de donde se encontraba el cadáver y varias pancartas colocadas en diferentes lados de esa misma localidad.

Un hombre de 31 años de edad manifestó ser piloto del microbús calcinado, y que siendo las 4:40 de la madrugada un grupo de 6 personas portando armas de grueso calibre y chalecos antibalas, le interceptaron el paso amenazándolo de muerte.

Además, utilizando la fuerza lo bajaron del referido vehículo y posteriormente lo soltaron y esta persona aprovechó para huir del lugar. Minutos después le prendieron fuego al automotor robado, quedando totalmente calcinado en el lugar.

Las mantas

Según comunitarios de San Marcos, el Cartel Sinaloa colocó varias mantas, en una de ellas se lee: "Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte: CDS".

Tanto Martínez como López Orantes serían líderes del Cartel de Chiapas y Guatemala, que opera en la frontera con México.

Enfrentamientos

El Cartel de Sinaloa es del Chapo Guzmán, que opera fuertemente en México. Mientras el Cartel Chiapas y Guatemala, tendría nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos operan en México y Guatemala.

En junio pasado, se viralizó un enfrentamiento entre el CCYG con autoridades mexicanas en la frontera con Guatemala.

En ese enfrentamiento, el cual no se ha esclarecido, falleció Baldemar Calderón Carrillo, conocido como "Tío Balde". Desde entonces ha existido un reacomodo a lo interno de esa estructura del narcotráfico.

Mientras, en redes sociales, desde hace varios meses, el Cartel de Sinaloa ha manifestado que busca a los nuevos líderes de la estructura.