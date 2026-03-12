Así encontraron los 65 paquetes de cocaína escondidos en un carro

-

Tras realizar las investigaciones se descubrió que se trataba de dos automóviles involucrados en el traslado de la droga.

Durante un operativo en la aldea Las Cucharas, Morales, Izabal, se incautaron 65 paquetes con cocaína que estaban escondidos en un vehículo tipo camioneta, tras algunas investigaciones se determinó que un segundo vehículo estaba involucrado, aunque la droga estaba escondida en uno de los automóviles por lo que se presume que los pasajeros del otro vehículo resguardaban la carga.

Los paquetes estaban escondidos en el tablero y debajo de los sillones de la camioneta. (Foto: PNC)

Debido a este hallazgo se capturaron a cinco hombres, quienes viajaban llevando la sustancia ilícita escondida en el tablero y bajo los asientos del vehículo, además se les incautaron tres pistolas, una carabina, 96 municiones, 7 cargadores, 11 teléfonos y un radiotransmisor.

Además de las armas se incautaron 11 teléfonos y un radiotransmisor. (Foto: PNC)

El hecho se reportó desde las primeras horas de la mañana de este jueves 12 de marzo y quienes estuvieron a cargo de la operación fueron la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil.