Así encontraron el cuerpo de adolescente desaparecida

Según información preliminar, la menor fue a la casa de su novio, pero ya no volvió.
Carla Yaneth López Ramírez, de 15 años, fue reportada como desaparecida, pero días después fue localizada sin vida.
Su cuerpo fue localizado flotando en las aguas del río San José, en las cercanías del puente del mismo nombre, a la altura del kilómetro 170.3 de la ruta CA-10 que conduce hacia el municipio de Esquipulas, en jurisdicción de la cabecera departamental de Chiquimula.
El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo en una zona profunda.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes confirmaron la información y procedieron a acordonar el área conforme a los protocolos establecidos.
Debido a la complejidad del terreno y la profundidad del río, fue necesario el apoyo de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron maniobras especializadas para la recuperación del cuerpo.
Minutos después, familiares identificaron a la víctima, quien era originaria y residente de la colonia El Maestro, zona 4 de la cabecera departamental de Chiquimula. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, habían perdido contacto con la menor tras su salida del hogar.
El caso permanece bajo investigación.