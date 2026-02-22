Versión Impresa
Así encontraron el cuerpo de salvadoreña asesinada en el Periférico, zona 11

  • Por Jessica González
22 de febrero de 2026, 10:08
La mujer de 25 años falleció luego de recibir varios impactos de bala. (Foto: redes sociales)

El cuerpo de la joven fue hallado con varios impactos de bala. 

EN CONTEXTO: Así encontraron el cuerpo de salvadoreña asesinada en el Periférico

En la noche del 14 de febrero, Bomberos Voluntarios recibieron una alerta de disparos sobre el Anillo Periférico y 23 calle zona 11.

Al llegar al lugar, ubicaron a una mujer de 25 años, tendida sobre el asfalto junto a sus pertenencias.

La víctima ya estaba fallecida debido a múltiples disparos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Luego de varios días, la mujer fue identificada como Bianca Saraí Palacios, de 25 años, quien viajó de El Salvador a Guatemala para celebrar el Día del Cariño.

La joven fue reportada como desaparecida desde ese mismo 14 de febrero.

(Foto: redes sociales)
Según información preliminar, Blanca habría viajado para encontrarse con su pareja, un guatemalteco, con quien fue vista a bordo de un vehículo.

