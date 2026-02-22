Así encontraron el cuerpo de salvadoreña asesinada en el Periférico, zona 11

El cuerpo de la joven fue hallado con varios impactos de bala.
EN CONTEXTO: Así encontraron el cuerpo de salvadoreña asesinada en el Periférico
En la noche del 14 de febrero, Bomberos Voluntarios recibieron una alerta de disparos sobre el Anillo Periférico y 23 calle zona 11.
Al llegar al lugar, ubicaron a una mujer de 25 años, tendida sobre el asfalto junto a sus pertenencias.
La víctima ya estaba fallecida debido a múltiples disparos.
Luego de varios días, la mujer fue identificada como Bianca Saraí Palacios, de 25 años, quien viajó de El Salvador a Guatemala para celebrar el Día del Cariño.
La joven fue reportada como desaparecida desde ese mismo 14 de febrero.
Según información preliminar, Blanca habría viajado para encontrarse con su pareja, un guatemalteco, con quien fue vista a bordo de un vehículo.