La joven salvadoreña que fue hallada sin vida en el Periférico, zona 11

Viajó a Guatemala para celebrar el 14 de febrero y terminó sin vida.
Bianca Saraí Palacios, de 25 años, viajó de El Salvador a Guatemala para celebrar el Día del Cariño.
Sin embargo, desde ese mismo día, su familia la reportó como desaparecida, por lo que las autoridades comenzaron con su búsqueda.
La noche del 14 de febrero, Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el cuerpo de una mujer sin vida en el Anillo Periférico.
Tras varios días de estar en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), la familia de Palacios logró identificar su cuerpo.
Según información preliminar, Blanca habría viajado para encontrarse con su pareja, un guatemalteco, con quien fue vista a bordo de un vehículo.