Así encontraron los presuntos cuerpos de familia guatemalteca en Alabama

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Agentes caninos detectaron los cadáveres en una zona boscosa.

Las autoridades de Alabama, Estados Unidos, informaron del hallazgo de tres cadáveres que se cree pertenecen a la guatemalteca Aurelia Choc Cac, de 40 años; y a sus hijos Niurka, de 17; y Anthony, de 2; quienes desaparecieron desde el pasado 30 de enero.

El descubrimiento ocurrió el miércoles 11 de marzo por la tarde, en una zona boscosa del condado de Baldwin, cerca de Downing Road y de la carretera County Road 38, al este de Beach Express, en el área de Summerdale.

El alguacil del condado de Mobile, Paul Burch, aseguró que fue una "búsqueda de seguimiento de rutina", pues los Investigadores regresaron a un terreno de unos 10 acres que ya habían inspeccionado anteriormente como parte del caso.

Las autoridades regresaron al lugar que ya habían investigado anteriormente. (Foto: WKRG)

Según las autoridades, un perro detector de cadáveres alertó sobre un punto ubicado a unos 100 metros de un sendero y cuesta abajo de una ligera colina. Tras excavar en el área, los investigadores encontraron una fosa poco profunda donde estaban enterrados los tres cuerpos.

En el operativo participaron agentes federales y locales, incluidos el FBI, HSI y fuerzas policiales del área. Vecinos reportaron una fuerte presencia de investigadores desde la mañana del miércoles, quienes trabajaron incluso durante la noche recolectando evidencias en bolsas de papel.

Daniel Doney, quien vive junto al terreno donde se realizó la búsqueda, relató que en los últimos días observó a decenas de agentes entrar y salir del área. Según dijo, los investigadores incluso le preguntaron si había visto una camioneta sospechosa, ya que la última señal del teléfono de las víctimas se había registrado cerca de ese lugar.

Los cuerpos fueron hallados enterrados en una zona boscosa, gracias a los agentes caninos. (Foto: WKRG)

Buscarán la pena de muerte

Los cuerpos fueron trasladados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, en el condado de Mobile, donde se realizarán las autopsias para determinar oficialmente la causa de muerte y confirmar las identidades.

Las autoridades creen que los restos corresponden a Aurelia Choc y sus dos hijos. Sin embargo, indicaron que la identificación oficial se confirmará únicamente cuando concluyan los exámenes forenses.

El principal sospechoso es el salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra, quien ya se encontraba detenido por el presunto secuestro de la familia. Ahora enfrenta múltiples cargos de asesinato capital, entre ellos por la muerte de varias personas y de un menor de 14 años. Fiscales informaron que buscarán la pena de muerte mientras la investigación continúa para esclarecer el motivo del crimen.

El salvadoreño Héctor Gamiliel Argueta Guerra es el principal sospechoso del triple crimen. (Foto: Archivo/Soy502)

*Con información de WKRG