Así se encuentra el tránsito vehicular en la ciudad capital y sus alrededores (video)

Autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes.

Desde las primeras horas de este lunes 26 de enero se ha registrado una alta carga vehicular en la Ciudad de Guatemala y sus alrededores.

En la Calzada Roosevet con dirección al centro de la ciudad se encuentra tránsito fluido, aunque podría iniciar a congestionarse al paso de los minutos debido a que esta es una ruta transcurrida por buses escolares y el transporte colectivo.

En el kilómetro 14 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Santa Catarina Pinula, reportan fuerte carga vehicular hacia occidente.

Panorama del tránsito vehicular sobre el km 14 de carretera a El Salvador [CA-1 Oriente], jurisdicción de Santa Catarina Pinula, Guatemala. Fuerte carga vehicular hacia occidente.

¡Respete las señales de tránsito!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/L9vn7MiLBY — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) January 26, 2026

Por aparte, la PMT de Mixco reporta que se habilitaron los 4 carriles de salida en final de plataforma de San Cristóbal hacia Charcas Zona 11, agentes de la PMT trabajan en la regulación vehicular del sector.

Afluencia vehicular en los sectores de San Cristóbal hacia Charcas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/TuMfbrpPYW — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) January 26, 2026

La PMT de Villa Nueva recomienda salir con tiempo de anticipación ya que en algunos sectores del municipio se están realizando trabajos de construcción de pasos a desnivel.

De esa cuenta, se registra acumulación de tránsito en dirección a la ciudad y por el momento no se registran obstáculos en la cuesta de Villa Lobos u otro que pueda afectar el tránsito.

También indicaron que cuentan con varios reversibles habilitados por lo que solicitan a los conductores tomar en cuenta las recomendaciones de las autoridades.