Así se enteró el novio de Eleonora Macz sobre su muerte

-

La muerte de “Ely" como de cariño le llamaban, ha causado indignación en la comunidad.

Tras descubrirla muerta en el interior de su departamento ubicado en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, su novio narró cómo fue que se alertó.

Durante el transcurso del 30 de enero, Mario David Guzmán López, de 41 años, pareja sentimental de Eleonora Macz, quien laboraba para la Municipalidad de Cobán desde hace cinco años, dejó de tener noticias de ella, por lo que acudió a amigos y compañeros de trabajo para confirmar si estaba bien.

La sorpresa que se llevó, según Guzmán, fue que no se había presentado a trabajar; esto causó que, en compañía de una amiga cercana a "Ely" se encaminaran al departamento que, según su padre, llevaba 3 meses de haberlo alquilado y en donde en su interior la encontraron muerta.

Las investigaciones de su muerte continúan su curso, mientras es recordada y extrañada por sus familiares que exigen justicia.

En este caso, Guzmán ha recibido varios señalamientos, en donde se le ha cuestionado sobre el pago que legalizó por Q40 mil para los gastos fúnebres; pero afirmó que fue por la presión de la comunidad y que su relación con Ely y su familia era "buena y cercana” y que, previo a su deceso, habría sido amenazada.

Eleonora fue velada en la Aldea Ucula, de donde era originaria, para posteriormente ser sepultada.