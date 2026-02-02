El Bufón explica versión de cómo entregaron dinero para escapar de Fraijanes 2

-

Carlos Reyes Popol, alias "Bufón", indicó en audiencia de primera declaración que entregaron dinero para escapar de Frajanes 2.

Durante la audiencia de primera declaración, Carlos Reyes Popol, alias "Bufón", dio una versión sobre cómo habrían entregado dinero para conseguir fugarse de Fraijanes 2, la cárcel de donde escapó una veintena de reos el año pasado.

Según el acusado, le entregaron dinero a David Boteo, director de la Policía Nacional Civil (PNC) bolsas negras con dinero.

Reyes Popol, alias Bufón o Jocker, pasa una inspección en el sótano de tribunales tras comparecer a la audiencia de primera declaración. (Foto: Wilder López/Soy502)

Reyes Popol explicó que los sacaron del centro de reclusión uniformados como PNC. "Me pegaron y me dijeron que tenía que decir que había sido el sistema (penitenciario)

"Nos sacaron en dos carros, es la verdad, no le estoy mintiendo. Nos sacaron en dos camionetas del Estado. Ese día había dos paquetes", afirmó.

"A ellos se les dio una gran cantidad de dinero, fue a Boteo", prosiguió y dijo: "Fueron paquetes que se les dieron en bolsas negras".

El reo sostuvo que no recordaba la hora y la fecha en que salió, pero aseguró que fue por la tarde y que fue personalmente Boteo quien se encontraba cuando le entregaron los uniformes que usarían para camuflar su escape.

Reyes Popol cumplía una condena por 1,675 años de prisión inconmutables antes de fugarse.

Desde 2018, fue sentenciado por los delitos de asesinato, femicidio y robo agravado; además, se le vincularon procesos por trata de personas en modalidad de reclutamiento.