La balacera en un residencial de la zona 2 que atemorizó a vecinos (Video)

Se presume que en este altercado entre vehículos que se disparaban, viajaba un cabecilla de una estructura criminal
OTRAS NOTICIAS: ¡Urgente! Recapturan a reo fugado de Granja Penal "Canadá"
La noche del lunes 8 de diciembre estuvo llena de tensión para los vecinos de un Residencial de la zona 2 capitalina, ya que a altas horas de la noche se reportó un intenso intercambio de disparos.
El guardia de seguridad fue trasladado a un centro asistencial por elementos de bomberos.
Según las autoridades, dos vehículos que circulaban desde la zona 6 protagonizaban un intercambio de balas cuando uno de los grupos armados ingresó al residencial para resguardarse, mientras que el otro quedó en la garita. A pesar de la huida del otro vehículo, los disparos no cesaron.
Después de algunos minutos de fuego cruzado, los atacantes lograron huir con rumbo desconocido. Al área se presentó una fuerte movilización de la PNC y el Ejército.
Se presume que en este altercado entre vehículos que se disparaban, viajaba un cabecilla de una estructura criminal.