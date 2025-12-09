Versión Impresa
La balacera en un residencial de la zona 2 que atemorizó a vecinos (Video)

  • Por Reychel Méndez
09 de diciembre de 2025, 06:44
El intercambio de balas dejó un herido que luego fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Archivo/Soy502)

Se presume que en este altercado entre vehículos que se disparaban, viajaba un cabecilla de una estructura criminal

La noche del lunes 8 de diciembre estuvo llena de tensión para los vecinos de un Residencial de la zona 2 capitalina, ya que a altas horas de la noche se reportó un intenso intercambio de disparos.

El guardia de seguridad fue trasladado a un centro asistencial por elementos de bomberos. 

Luego que uno de los vehículos ingresara al residencial, el otro vehículo siguió disparando, dejando herido a un guardia. (Foto: Redes Sociales)
Según las autoridades, dos vehículos que circulaban desde la zona 6 protagonizaban un intercambio de balas cuando uno de los grupos armados ingresó al residencial para resguardarse, mientras que el otro quedó en la garita. A pesar de la huida del otro vehículo, los disparos no cesaron. 

Después de algunos minutos de fuego cruzado, los atacantes lograron huir con rumbo desconocido. Al área se presentó una fuerte movilización de la PNC y el Ejército.

Se presume que en este altercado entre vehículos que se disparaban, viajaba un cabecilla de una estructura criminal.

