Tren descarrilado deja 13 fallecidos y 98 heridos en Oaxaca, México

-

La vía férrea donde se registró el accidente es una de las obras de infraestructura del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

ARTÍCULO RELACIONADO: Tren de pasajeros se accidenta en el sur de México

Al menos 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas este domingo luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades locales.

El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

"Derivado de este accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas y lamentablemente 13 personas perdieron la vida", dijo en un comunicado la Marina de México, que opera la línea ferroviaria.

13 muertos, 98 heridos, 36 hospitalizados, 5 de ellos graves, el resultado del descarrilamiento del Tren Interoceánico este domingo 28 de diciembre en la comunidad de Nizanda, Oaxaca.

Corrupción e ineptitud, el sello en este capricho obradorista.pic.twitter.com/S0RTziL2qN — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) December 29, 2025

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

Indicó que el accidente se había registrado "a la altura de Nizanda, Oaxaca", cuando "se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren, conformado por "dos locomotoras y cuatro vagones".

La Secretaría de la Marina expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos. (Foto: Marina de México)

Investigaciones

La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para "determinar las causas de los hechos" y recuperar la operatividad de la vía férrea.

De su lado, la Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.