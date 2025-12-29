El guatemalteco Jay Music le entregó un regalo a Daddy Yankee

-

El encuentro estuvo marcado por la fe y el respeto mutuo.

El guatemalteco José Jorge Arzú, mejor conocido como Jay Music, comparte fotografías y un video del momento en el que conoce al referente del género urbano que más ha influenciado su carrera: Daddy Yankee.

El artista guatemalteco expresó su admiración por el "Big Boss". (Foto: Instagram/Jay Music)

"Tuve el honor de ver predicar y conocer a Yankee, el artista que más he admirado y respeto, una de mis mayores inspiraciones, tanto en la música como en la vida", escribió Jay en su publicación.

Jay Music tuvo un encuentro con Daddy para poder entregarle un regalo especial: una biblia con su nombre y un agradecimiento junto con el Arca del Pacto.

Jay Music le entregó a Daddy Yankee una biblia personalizada como obsequio. (Foto: Instagram/Jay Music)

NO TE LO PIERDAS: Daddy Yankee lanza álbum cristiano para sorpresa de fans

"Jesús le dio a Moisés el Arca para que le guardara cosas sagradas. Contiene la tabla de los diez mandamientos. Una vasija con maná y la vara de Aarón", comenta el artista.

"Él es un ejemplo de superación, disciplina, constancia y tiene un legado musical que durará para siempre", concluye Jay, lo que demuestra su admiración por el "Big Boss".

El regalo incluyó una representación del Arca del Pacto. (Foto: Instagram/Jay Music)

Conócelo

Con casi una década de trayectoria musical, el guatemalteco Jay Music ha sido reconocido por Billboard Latin y Argentina como "una de las voces emergentes más prometedoras del género urbano en Latinoamérica".

Su nombre artístico surgió debido a que sus amigos del colegio lo apodaban "Jay Jay" y lo complementó con la palabra "Music" porque define la profesión que tanto ama.