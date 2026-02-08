"Quería cama king size": Esta es la nueva celda donde fue recluido "El Lobo"

-

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", ha sido trasladado a varios penales, en medio de una condena de 1,670 años a la que fue sentenciado.

Los motines realizados el pasado 17 de enero en la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, donde permanecía recluido Ochoa, generaron destrozos masivos; luego los reclusos del barrio 18 de este penal provocaron un incendio de gran magnitud.

Este y otros disturbios se generaron también en Fraijanes II, y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, donde personal del Sistema Penitenciario (SP) permaneció como rehén.

Posteriormente, al retomar el control de los penales, se desataron múltiples ataques letales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que desencadenarían un estado de sitio durante 30 días y redoblarían las fuerzas de seguridad en todo el país.

(Foto: Gobierno de Guatemala)

Recluido sin privilegios

Luego de ser retomado el control, se desconoció el paradero de Ochoa, hasta este 8 de febrero que el presidente Bernardo Arévalo reveló que está recluido sin los privilegios que gozaba anteriormente.

Según la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), esta nueva área, construida en el interior del Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, ubicado en Escuintla, albergará a los reos peligrosos.

(Foto: Gobierno de Guatemala)