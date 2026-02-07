Localizan cementerio clandestino en cercanías al Barrio El Gallito, zona 3

-

Restos humanos, armas y diversos objetos fueron localizados en un barranco cercano al Barrio El Gallito, zona 3.

Un cementerio clandestino fue localizado en un barranco contiguo al barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, durante patrullajes de rutina realizados por el Ejército de Guatemala, en el actual Estado de Sitio.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Primera Brigada de Policía Militar "Guardia de Honor", quienes, al inspeccionar el área, ubicaron restos humanos y otros indicios que alertaron sobre la posible existencia de inhumaciones ilegales en el sector.

Autoridades militares localizaron un cementerio clandestino este sábado. (Foto: Ejército de Guatemala)

En el lugar también fue localizado un hombre que no portaba documentos de identificación.

Según el reporte preliminar, el individuo portaba objetos con símbolos no identificados, además de un uniforme vinculado a fuerzas de seguridad civil.

Una persona fue ubicada en el lugar junto a los objetos. (Foto: Ejército de Guatemala)

Las autoridades también reportaron el hallazgo de dinero en efectivo, tarjetas de débito, teléfonos celulares y armas blancas, así como osamentas que serán analizadas como parte de las diligencias forenses correspondientes.

El hallazgo ocurrió en un barranco en cercanías de El Barrio El Gallito. (Foto: Ejército de Guatemala)

Tanto la persona localizada como los objetos e indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes quedaron a cargo de los procedimientos legales y de investigación para esclarecer lo ocurrido.