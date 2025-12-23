Estas son las vías más transitadas el martes 23 de diciembre

Algunas vías de la ciudad podrían congestionarse debido a las vísperas navideñas.
Tal como anunciaran las autoridades de tránsito, para este martes 23 de diciembre algunas vías ya se ven congestionadas.
- Las vías más transitadas esta tarde:
- Calzada Roosevelt a ruta Interamericana
- Calzada Aguilar Batres a ruta El Pacifico
- Calle Martí para Ruta El Atlántico
- Bulevar Los Próceres para Ruta El Salvador
Asimismo las cercanías de mercados y negocios con alta demanda podrían verse fuertemente transitadas las calles cercanas a
- Bulevar El Naranjo y de ruta El Atlántico
- Mercado El Guarda
- La Terminal
- Central de Mayoreo
- Metamercado zona 18
- Eskala Roosevelt
- Eskala Santa Catarina Pinula
- Plaza Madero
- Periroosevelt
Se recomienda salir con tiempo de anticipación y transitar con precaución ya que en estos lugares podría hacerse notar la afluencia peatonal.