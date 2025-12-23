Estas son las vías más transitadas el martes 23 de diciembre

Tal como anunciaran las autoridades de tránsito, para este martes 23 de diciembre algunas vías ya se ven congestionadas.

Asimismo las cercanías de mercados y negocios con alta demanda podrían verse fuertemente transitadas las calles cercanas a

Se recomienda salir con tiempo de anticipación y transitar con precaución ya que en estos lugares podría hacerse notar la afluencia peatonal.

