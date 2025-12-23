Versión Impresa
Estas son las vías más transitadas el martes 23 de diciembre

  • Por Reychel Méndez
23 de diciembre de 2025, 14:26
Rutas de la ciudad podrían estar congestionadas. (Foto: Archivo/Soy502)

Rutas de la ciudad podrían estar congestionadas. (Foto: Archivo/Soy502)

Algunas vías de la ciudad podrían congestionarse debido a las vísperas navideñas. 

Tal como anunciaran las autoridades de tránsito, para este martes 23 de diciembre algunas vías ya se ven congestionadas. 

  • Las vías más transitadas esta tarde:
  • Calzada Roosevelt a ruta Interamericana
  • Calzada Aguilar Batres a ruta El Pacifico
  • Calle Martí para Ruta El Atlántico
  • Bulevar Los Próceres para Ruta El Salvador

Asimismo las cercanías de mercados y negocios con alta demanda podrían verse fuertemente transitadas las calles cercanas a

  • Bulevar El Naranjo y de ruta El Atlántico
  • Mercado El Guarda
  • La Terminal
  • Central de Mayoreo
  • Metamercado zona 18
  • Eskala Roosevelt
  • Eskala Santa Catarina Pinula
  • Plaza Madero
  • Periroosevelt

Se recomienda salir con tiempo de anticipación y transitar con precaución ya que en estos lugares podría hacerse notar la afluencia peatonal.

El tránsito se podría incrementar al paso de las horas. (Foto: Archivo/Soy502)
El tránsito se podría incrementar al paso de las horas. (Foto: Archivo/Soy502)

