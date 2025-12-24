Así estará el clima en Noche Buena y Navidad

Bajas temperaturas y posibles lluvias son parte del pronóstico del Insivumeh para el 24 y 25 de diciembre.
Te interesa: El pronóstico del clima para este 23 de diciembre de 2025
El Insivumeh presentó el pronóstico del clima para este 24 y 25 de diciembre, cuando se celebra la Noche Buena y la Navidad.
De acuerdo con el pronóstico, para este 24 de diciembre se espera que continúen las temperaturas bajas, principalmente en occidente y altiplano del país.
Además, hay posibilidad de lluvias en toda la zona norte, occidente y altiplano central.
Mientras, para el 25 de diciembre continuarán las bajas temperaturas al amanecer e incluso se podrían registrar heladas en el occidente.
Ante las condiciones del clima, las autoridades recomiendan abrigar adecuadamente a menores y mayores.
Así como tener precaución al transitar por las calles.