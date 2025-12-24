Versión Impresa
Así estará el clima en Noche Buena y Navidad

  • Por Dulce Rivera
24 de diciembre de 2025, 07:56
El Insivumeh pronosticó cómo estará el clima durante la Noche Buena y Navidad. (Foto: Soy502/archivo)

Bajas temperaturas y posibles lluvias son parte del pronóstico del Insivumeh para el 24 y 25 de diciembre. 

El Insivumeh presentó el pronóstico del clima para este 24 y 25 de diciembre, cuando se celebra la Noche Buena y la Navidad. 

De acuerdo con el pronóstico, para este 24 de diciembre se espera que continúen las temperaturas bajas, principalmente en occidente y altiplano del país. 

Además, hay posibilidad de lluvias en toda la zona norte, occidente y altiplano central. 

Mientras, para el 25 de diciembre continuarán las bajas temperaturas al amanecer e incluso se podrían registrar heladas en el occidente. 

Ante las condiciones del clima, las autoridades recomiendan abrigar adecuadamente a menores y mayores. 

Así como tener precaución al transitar por las calles. 

